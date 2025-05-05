Sarıyer'de su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi

Sarıyer'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yolda çökme meydana gelirken, su sorunu henüz halledilemedi. Belediye ekipleri ise vatandaşlara tankerle su dağıtımı yapıyor.

Sarıyer'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yoldaki çökmenin ardından bölgede su sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Temiz su hattındaki arıza nedeniyle kesinti yaşanan Ayazağa ve Yeşiltepe Mahallesi'nde belediye ekipleri, tankerle su dağıttı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERİNCE TANKER GELDİ

Vatandaşların tepkisi üzerine Sarıyer Belediyesi ekipleri, tankerlerle bölgede su dağıtmaya başladı. Ekipler, okul ve otobüs duraklarının olduğu merkezi noktalarda su dağıtımı yaptı.

Bazı vatandaşlar su bidonlarını taşırken zorlandı.

"İZDİHAM YAŞANIYOR"

Mahalle sakinlerinden Yunus Emre Karaman, yaptığı açıklamada, evinde su kesintisi olduğunu belirterek dün akşam saatlerinde de tankerle su dağıtılırken izdiham yaşandığını anlattı.

"GÜNDE 3-4 KERE GELİYORUM"

Karaman, "Herkes üst üste çıkıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Günde 3-4 kere gelip gidiyorum, bu dördüncü seferim. Allah'a şükür bizim evimiz yakın ama taşırken ellerimizin kesildiği de oluyor." dedi.

"MİLLET MAĞDUR, BİR TANE SU TANKERİ VAR"

Beraber yaşadığı annesinin ameliyatlı, babaannesinin ise bacaklarından rahatsız olduğunu kaydeden Karaman, "2-3 gün sürer gibi ama bir an önce çözülmesi lazım. Bu şekilde gitmez, millet mağdur. Aşağı sokakta da bir tane su tankeri var, gündüz vakti neyse gelip rahat rahat alabiliyoruz ama akşam vakti izdiham oluyor. Herkes üst üste çıkıyor." diye konuştu.