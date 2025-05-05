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Irak'ta PKK mağarasına kilit vuruldu çarpıcı görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın kullandığı mağaradaki çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör yuvalarına kilit vurulmaya devam edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi."

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