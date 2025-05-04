BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
YEREL

Ankara'da genç kadını tabancayla öldüren komşusu aynı silahla intihar etti

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 21 yaşındaki kadını tabancayla öldüren komşusu aynı silahla intihar etti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında oturan Hatice Ç’den haber alamayan iş arkadaşları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yalnız yaşayan Hatice Ç’nin dairesine giren ekipler, genç kadın ile komşusu Murat A’yı (50) tabancayla vurulmuş halde ölü buldu.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Murat A’nın komşusu Hatice Ç’yi tabancayla öldürüp aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sırrı Süreyya Önder'in hafızalara kazınan en komik anları
Sırrı Süreyya Önder'in hafızalara kazınan en komik anları
Şamil Tayyar Özgür Özel'i yalanladı: İletişim Başkanlığı tarihi boyunca...
Şamil Tayyar Özgür Özel'i yalanladı: İletişim Başkanlığı tarihi boyunca...
Özgür Özel 'namussuz' diyerek Çatalca Müftüsü'nü yuhalattı!
Özgür Özel 'namussuz' diyerek Çatalca Müftüsü'nü yuhalattı!
Esenyurt'taki servis sürücüleri yakalandı! Bakan Yerlikaya: Araçları trafikten men edildi
Esenyurt'taki servis sürücüleri yakalandı! Bakan Yerlikaya: Araçları trafikten men edildi
CHP Konya milletvekili Bektaş Sözcü TV'de söyledi duyanlar şaşkına döndü
CHP Konya milletvekili Bektaş Sözcü TV'de söyledi duyanlar şaşkına döndü
Ergin Ataman çılgına döndü, salonu terk etti
Ergin Ataman çılgına döndü, salonu terk etti
Hadi Özışık: PKK haftaya silah bırakabilir
Hadi Özışık: PKK haftaya silah bırakabilir
Hadi Özışık ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi
Hadi Özışık ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi
Bakırhan'dan Bahçeli'nin çıkışına destek: Barış için önemli bir şans
Bakırhan'dan Bahçeli'nin çıkışına destek: Barış için önemli bir şans
Ordu'daki korkunç ölüm kamerada! İstinat duvarından aşağıya düştü...
Ordu'daki korkunç ölüm kamerada! İstinat duvarından aşağıya düştü...
Kurum'dan Özgür Özel’e: İki laftan biri yalan, biri iftira
Kurum'dan Özgür Özel’e: İki laftan biri yalan, biri iftira
TEKNOFEST’te Bayraktar ailesi sahnede: Damga vuracak eserler geliştireceğiz
TEKNOFEST’te Bayraktar ailesi sahnede: Damga vuracak eserler geliştireceğiz