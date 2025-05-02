Bakırhan'dan Bahçeli'nin çıkışına destek: Barış için önemli bir şans

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “terörsüz Türkiye” açıklamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını ancak bunu barış açısından kıymetli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “terörsüz Türkiye” çıkışına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ekol TV’de katıldığı programda konuşan Bakırhan, Bahçeli’nin açıklamalarına şaşırdıklarını ancak bunu aynı zamanda bir “şans” olarak gördüklerini belirtti.

Bakırhan, "Türkiye barışını sağlamalı" çıkışını önemli ve kıymetli bulduklarını dile getirerek, Bahçeli’nin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çözüm sürecine yaklaşımını da yapıcı ve değerli olarak nitelendirdi. “Bu süreç sadece DEM Parti ile AK Parti arasında olamaz, Türkiye’yi kapsamaz” diyen Bakırhan, barış sürecinin başarılı olabilmesi için tüm siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin sürece dahil olması gerektiğini vurguladı.