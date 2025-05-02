Hande Fırat ve CHP milletvekili Adnan Beker'in CNN'deki araba kavgası olay

Hande Fırat CNN Türk canlı yayınında CHP Milletvekili Adnan Beker ile konuşurken çileden çıktı. Aracını polisin üzerine süren Adnan Beker'e 'vekil olunca ne oluyor' diye çıkışınca, Adnan Beker de 'siz de emniyet müdürünü arıyorsunuz' dedi. İşte o kavga...

CHP Milletvekili Adnan Beker ile Hande Fırat CNN Türk canlı yayınında kapıştı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü "dur" ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine sürmüş, yaralanan polis memuru şoförden şikayetçi olmuştu.

Bu konu canlı yayınına taşınınca kavga çıkardı.

Hande Fırat ve Adnan Beker'in olay diyalogu

Adnan Beker, konunun tartışıldığı CNN Türk canlı yayınına bağlandı. Kendini izah ederken, "Ben milletvekiliyim, polis arabamın önünde duramaz" deyince Hande Fırat'ın tavrı değişti ve sert bir şekilde CHP'li vekile çıkıştı. İşte Hande Fırat ile Adnan Beker arasında canlı yayında geçen olay diyalog;

Adnan Beker - Ben milletvekiliyim, benim arabamın önünde durabilir mi? Çekil arabamın önünden diyorum.

Hande Fırat - Sizi biz seçiyoruz. Milletvekili olunca herkesten üstün mü oluyorsunuz?



Adnan Beker- Sizin arabanızın önüne polis dursa siz hemen Ankara Emniyet Müdürü’nü ararsınız, tanıyorum sizi.

Hande Fırat - Ne münasebet beni kaç yıldır tanıyorsunuz ben öyle biri miyim?

Adnan Beker - İyi tanıyorum tabi ararsınız.

Hande Fırat - Niye arayayım Ankara emniyet müdürünü, ne zaman aramışım Ankara emniyet müdürünü, nereden çıkarıyorsunuz?

Adnan Beker - Bize bu kadar da yüklenmeyin, kusura bakmayın o zaman milletvekili olmayalım.