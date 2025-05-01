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Bakan Kurum, deprem bölgesi klibiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yükselen her bir yuvada binlerce mimarımızın, mühendisimizin, ustamızın alın teri var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü deprem bölgesindeki işçileri konu eden tanıtım filmini paylaşarak kutladı.

Kurum, paylaşımında "Yükselen her bir yuvada binlerce mimarımızın, mühendisimizin, ustamızın alın teri var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." mesajını verdi.

Bakan Kurum'un paylaştığı filmde, "Yükselen her bir yuvada binlerce mimarımızın, mühendisimizin, ustamızın alın teri var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bu yolda yorulmak, yağmur çamur demeden çalışmak, en yakınından bile günlerce uzak kalmak var. Ama birimizde bile şikayet yok. Mutlu yarınlara inancımız var.Söz konusu memleketin geleceğiyse küllerinden yeniden doğmak bizim yapımızda var." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden bir diriliş. Bize durmak yok evelallah biz yine küllerimizden dipdiri ayağa kalkarak yola devam edeceğiz" sözlerinin de yer aldığı klip, "Bizim bir sözümüz var. 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' için binlerce şantiyede yüz binden fazla görevlimizle gece gündüz çalışıyoruz" mesajıyla sona erdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin etkilediği 11 ilde, 3 bin 481 şantiyede 182 binden fazla mimar, mühendis ve işçiyle asrın inşa seferberliğini yürütüyor.

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