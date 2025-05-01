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Aracı polisin üzerine sürmüştü! CHP otobüsünün şoförünün cezası belli oldu

Otobüsle görevli polis memurunun dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren CHP otobüsünün şoförü için mahkeme karar verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP’nin otobüsünün şoförünün, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konu ile ilgili açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden parti genel merkezinde çalışan otobüs şoförünün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bilgisini paylaştı. Bulut, paylaşımında “İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan’da milletvekillerimizi 1. Meclis’e götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!” ifadelerini kullandı.

Bulut, yaptığı ikinci paylaşımda ise “Gökhan kardeşimiz, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Geçmiş olsun” dedi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “23 Mayıs 2025 Tarihinde sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren şüpheli G.G., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, yapılan sorgusu sonucunda şüpheli hakkında Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘zincirleme şekilde görevli memura mukavemet’ suçundan yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte konutu terk etmeme tedbiri uygulanmıştır” denildi.

Ayrıca, Gökhan G.’nin kullandığı otobüsü polis memurlarının üzerine sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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