Bakan Abdulkadir Uraloğlu:"Kanal İstanbul'u yapacağız vazgeçmiş değiliz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Uraloğlu, "Gündem olarak Kanal İstanbul'u tartışmıyoruz tartışılmasını da doğru bulmuyoruz." dedi ve Kanal İstanbul'un kesinlikle yapılacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kanal İstanbul'a ilişkin açıklama yaptı. "Vazgeçmedik" diye konuşan Uraloğlu, "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu şunları kaydetti:

"Kesinlikle yapacağız"

"Biz Kanal İstanbul'un yapılması ile ilgili çok net şekilde söylemek istiyorum net bir irademiz var Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız. Ne zaman yapacağız ne zaman yapmalıyız istişare ediyoruz. Ciddi bir projeden bahsediyoruz. Doğru zamanda, doğru finans imkanları ile beraber Kanal İstanbul'u yapacağız. Vazgeçmiş değiliz. Biz vatandaşımızın görüşünü dinledik, tüm kurumlara görüş sorduk. Değerlendirdik.

"Kanal İstanbul'dan asla vazgeçmedik"

Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız doğru bulmuyoruz. Gündem olarak Kanal İstanbul'u tartışmıyoruz tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ama Kanal İstanbul'dan asla vazgeçmedik."