TEKNOFEST KKTC kapılarını açıyor! Ersin Tatar: Tarihimizde önemli bir tarih olarak yerini alacak

KKTC'de ilk defa gerçekleştirilecek TEKNOFEST öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, araştırmacı yazar Hilmi Taşdemir'e önemli açıklamalar yaptı.

TEKNOFEST KKTC yarın kapılarını açıyor. TEKNOFEST KKTC, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla 1-4 Mayıs'ta eski Ercan Havalimanı'nda yapılacak.

KKTC'de ilk defa gerçekleştirilecek etkinlik öncesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, araştırmacı yazar Hilmi Taşdemir'e konuştu.

Tatar, "3 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile açılış olacak, TEKNOFEST'e katılıp bazı ödüller verecek Sayın Cumhurbaşkanı. 3 Mayıs 2025 bizim yine tarihimizde önemli bir tarih olarak yerini alacaktır. " dedi.