Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik." dedi. Erdoğan,"Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına önem veriyoruz. İtalya ile bu konuda mutabık kaldık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için Roma'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da Meloni tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Meloni Villa Pamphili Konutu'nda görüştü, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katıldı. İki lider zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Meloni ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. İtalya ile aramızda uyum var.

Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum.



Avrupa'nın güvenliği bağlamında Ukrayna'daki gelişmelere Başbakanla değindik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi vurguladık. Karadeniz'in güvenliğinin sağlanmasında asli aktör olarak Türkiye çözüme dönük çabalara katkı sağlamaya devam edecek.

Karşılıklı yatırımların da olumlu seyrettiğini görüyoruz. Türk firmaları da İtalya’da önemli yatırımlara imza atıyor. İtalya'yla savunma sanayi alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu yıl içinde Türkiye’de düzenleyeceğimiz toplantı ile de aldığımız kararların takibini yapacağız. İtalya ile düzensiz göçle mücadelede iş birliğimizi sürdüreceğiz.

Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Gazze'de ateşkes çağrısı

İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Sürdürülebilir çözümler için çalışmaya devam edeceğiz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına önem veriyoruz. İtalya ile bu konuda mutabık kaldık.

İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Sürdürülebilir çözümler için çalışmaya devam edeceğiz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına önem veriyoruz. İtalya ile bu konuda mutabık kaldık.