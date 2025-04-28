Trabzonspor'un genç yıldızı gözyaşlarını tutamadı
Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde İsviçre'nin Nyon kentinde Barcelona U19'a 4-1 yenilirken, bordo-mavililerin tek golünü atan Bican Tibukoğlu gol sonrası gözyaşlarına boğuldu.
UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor U19 takımı, İspanya’nın dev takımı Barcelona U19 ile karşı karşıya geldi.
İsviçre’nin Nyon şehrinde oynanan mücadeleyi Barcelona U19 4-1 kazandı.
Trabzonspor'un tek golü 88.dakikada Bican Tibukoğlu kaydetti.
Golün ardından gözyaşlarına boğulan Bican Tibukoğlu'nu takım arkadaşları teselli etti.