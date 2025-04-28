Trabzonspor U19 takımı Avrupa ikincisi oldu

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19’a 4-1 yenilerek ikinci oldu; Bican Tibukoğlu'nun golü bordo-mavililere teselli olurken, Barcelona turnuvadaki 3. şampiyonluğunu elde etti.

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UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor U19 takımı, İspanya’nın dev takımı Barcelona U19 ile karşı karşıya geldi. İsviçre’nin Nyon şehrinde oynanan mücadeleyi Barcelona U19 4-1 kazandı.

Barcelona’nın gollerini 11 ve 68. dakikalarda Diarra, 18. dakikada Cuenca ve 57. dakikada Alba kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü 88. dakikada Bican Tibukoğlu attı.

Bu sonucun ardından Barcelona U19 şampiyon oldu ve 3. kez kupanın sahibi oldu. Temsilcimiz Trabzonspor ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

TRABZONSPOR’UN FİNAL YOLU

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

İsviçre'nin Nyon kentinde organize edilen Dörtlü Final'de Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale kalan Trabzonsporlu genç futbolcular, böylelikle bunu başaran ilk Türk takımı olma ünvanını da elde etti.