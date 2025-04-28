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Mardin'de feci kaza! Tanker devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Mardin'de feci kaza! Tanker devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan bir tankerin devrilmesi sonucu sürücü Muhammed Miraç Sidar hayatını kaybetti, araçtaki Muhammed Yusuf İmrak ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerdeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muhammed Miraç Sidar (52) idaresindeki 47 ADG 259 plakalı tanker, Duruca Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Sidar hayatını kaybetti, araçta bulunan Muhammed Yusuf İmrak (19) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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