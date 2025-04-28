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Samsun'da heyelan faciası: Baba ve 2 kızının cenazeleri toprağa verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Dün Samsun'un Canik ilçesindeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda, baba ve 2 kızı can verdi. Baba ve 2 kızının cenazeleri bugün Terme ilçesinde toprağa verildi. Olaydan yaralı kurtarılan anne, cenaze töreni için hastaneden mahalleye geldikten sonra fenalaşınca tekrar hastaneye kaldırıldı.

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Canik ilçesinde, dün akşam akaryakıt istasyonu yanında araç yıkadığı sırada meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla (7) ile Açelya Kaya'nın (5) cenazeleri Terme ilçesine bağlı Akçaykaracalı Mahallesi'ne getirildi.

Aile üyeleri, Adem Kaya'nın babası İrfan Kaya'nın evinin bahçesine getirilen cenazelerin başında taziyeleri kabul etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Samsun'da heyelan faciası: Baba ve 2 kızının cenazeleri toprağa verildi - Resim: 0

Burada helallik almasının ardından Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, baba ve iki kızı aynı mahalledeki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olaydan yaralı kurtulan ve tedavi gördüğü hastaneden ambulansla cenaze törenine katılmak için mahalleye gelen anne Çiğdem Kaya'nın (31) ise fenalaştığı için yeniden hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

"Yaktınız beni yavrularım"

Cenazede güçlükle ayakta durabilen Adem Kaya'nın annesi Nurhayat Kaya, "Ben hanginize yanayım, yaktınız beni yavrularım." diyerek ağladı.

Törene, Kaya ailesinin yakınları ve akrabalarının yanı sıra belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samsun'da heyelan faciası: Baba ve 2 kızının cenazeleri toprağa verildi - Resim: 1

Bu arada, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "Canik ilçemizde meydana gelen heyelanda İlkadım Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerimiz Açelya Kaya ve Ayla Kaya vefat etmiştir. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Heyelan: Samsun-Ordu kara yolundaki bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkının bulunduğu alanda dün toprak kayması meydana gelmiş, araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan baba Adem Kaya ve çocukları Ayla ile Açelya Kaya hayatını kaybetmiş, anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmıştı.

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