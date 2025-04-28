Pervin Buldan'dan duygusal mesaj! Sırrı Süreyya Önder'e seslendi: Hadi uyan...

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, hastanede yaşam mücadelesini sürdüren Sırrı Süreyya Önder için duygusal bir mesaj paylaştı. Buldan "Sen şimdi hastanenin -3. katında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barış’a giden yola birlikte baş koyduk. Seninle tamamlayacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan Barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım" dedi.

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Geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı sebebiyle ameliyat edilen Sırrı Süreyya Önder 13 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan sosyal medyadan Önder için duygusal bir mesaj yayınladı.

"Sen yüreğinin içine barışı yerleştirmiştin"

Buldan, DEM Parti İmralı heyetinde birlikte yer aldığı Önder için şunları yazdı:

"Çok yaralısın biliyorum. Kalbin yaralı, yüreğin yaralı, beynin bedenin yaralı. 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan bunu da biliyorum. En son 7 ay önce bir daha, yeniden barışa çıkan yola girdiğimiz zaman başladı ağrıların. Bir Türk, bir Arap, Kürt'ün barışını sağlayamaz diyenlere inat 'Aman başkanım geri dönüş yok' dedin. Oysa aslında sen Türk ben de Kürt’tüm. Sen yüreğinin içine barışı yerleştirmiştin. Türk’ü, Kürt’ü, Ermeni'yi, Alevi'yi, Laz'ı, Çerkez’i, kadınları, çocukları koymuştun yüreğinin tam ortasına. 85 milyonu yerleştirmiştin.

"Sen iyileşmene bak ben hallederim"

Oysa ne fark ederdi ki gönlünü, ömrünü barışa adayanın Türk ya da Kürt olmasına. Ben daraldığımda 'Rahat ol başkanım ben hallederim' diyordun. Şimdi ben sana diyorum sen iyileşmene bak ben hallederim.

"Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım"

İki omuzunun üstüne benim de yükümü koymuştun. Şimdi ben senin yükünü omuzlarıma aldım. Sen şimdi hastanenin -3. kartında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barışa giden yola birlikte baş koyduk. Seninle tamamlayacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım."

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