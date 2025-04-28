Obilet'ten balayı tatili için cazip rota önerileri

Obilet, balayı tatili yapmak isteyenler için dinlenme ve eğlence olanakları sunan Antalya, Muğla ve KKTC'deki balayı rotalarını derledi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte evlilik hazırlığında olan çiftler balayı tatili için hazırlıklara başladı.

Antalya; plajları, doğal güzellikleri ve her kesime hitap eden otelleriyle popüler balayı destinasyonlarının başında gelirken, lüks bir tatil yapmak isteyenler için Belek'teki oteller ile birçok seçenek sunuyor. Balayı süitleri, deniz ve modern SPA olanaklarıyla Belek, çiftlere keyifli bir tatil deneyimi sunuyor.

Deniz-güneş-kum tatili yapmak isteyenler için Kemer, doğayla iç içe huzurlu bir alternatif oluşturuyor. Kemer, deniz ve güneşle dolu bir tatilin yanı sıra bedenini dinlendirmek isteyenler için de SPA imkanları sağlıyor.

Balayında kalabalıklardan uzak, butik ve daha sakin bir atmosferde tatil yapmak isteyenler Kaş'ı tercih ediyor. Sakinliği ve doğal atmosferiyle sevilen Kaş, denizin ve doğanın huzur veren manzarasında baş başa zaman geçirmek için ideal destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Muğla'da öne çıkan destinasyonlar

Ege bölgesi ise hem doğayla iç içe hem de eğlenceli bir balayı tatili yapmak isteyen çiftler için ideal alternatifler arasında yer alıyor. Bodrum, balayı tatili için de en çok tercih edilen destinasyonlar arasında geliyor.

Plajları, lüks ile butik arasında bir alternatif sunan otelleri, canlı gece hayatı, birbirinden keyifli mekanlarıyla Bodrum herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği alternatifler sunuyor. Doğanın ortasında, denizin mavi sularında, koylarında huzurlu bir balayı arayanlar Fethiye'yi tercih ediyor.

Marmaris ise denize sıfır veya doğayla iç içe otelleri, eşsiz doğası ile balayı çiftlerine keyifle yaşayabilecekleri bir tatil sunuyor. İzmir, Çeşme ve Alaçatı bölgesinde yer alan otelleri ve dinamik gece hayatıyla balayında güzel anıları biriktirmek isteyenleri için alternatif rotalar arasında yer alıyor.

KKTC, balayı çiftlerine birçok alternatif sunuyor

KKTC, lüks tatil seçenekleri, eğlenceli gece hayatı ve rahatlatıcı SPA deneyimleriyle balayı çiftlerine birçok alternatif sunuyor. KKTC, denize sıfır otellerde dinlenme, dünyaca ünlü SPA merkezlerinde yenilenme, dünya mutfaklarından lezzetleri tatma imkanıyla balayı tatilini dinlendirici ve keyifli hale getiriyor.

Gezmeyi seven çiftler için Bellapais Manastırı, Girne Kalesi, Magusa Kalesi gibi tarih ve kültürel güzelliklerinde KKTC'de tatilseverleri bekliyor.