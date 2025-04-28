AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte perşembe gününe kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şiddetinde rüzgar beklendiğini bildirdi.

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Merkezden yapılan açıklamada, İstanbul'da rüzgarın, perşembe gününe kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şiddetinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgar hızının saatte 40 ila 75 kilometreye kadar ulaşması beklendiği, perşembeden sonra kent genelinde aralıklarla sağanak geçişleri yaşanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası ve bulutlu gökyüzü etkisiyle, sıcaklıkların 13-15 derece aralığında seyredeceği ve mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor. Yağışların genel anlamda olumsuz bir etkisinin beklenmediğini bildirirken, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Özellikle perşembe gününe kadar sürecek fırtına etkisine karşı gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor."