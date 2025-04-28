"L'Oreal Türkiye 50+ Tekno Kadın Guru Programı" ilk mezunlarını verdi

L'Oreal Türkiye'nin, 50 yaş üstü kadınların teknolojik gelişmelere uyum sağlamasını ve dijital dünyada güçlenmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "L'Oreal Türkiye 50+ Tekno Kadın Guru Programı"nda ilk mezunlara sertifikası verildi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, L'Oreal Türkiye'nin "Herkes için güçlendiren güzellik" vizyonuyla hayata geçirdiği, SistersLab-Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiği program, 50 yaş üstü kadınların dijital dönüşüm yolculuğuna ışık tutuyor.

Programın ilk mezunlarına, düzenlenen dijital mezuniyet töreniyle sertifikaları takdim edilirken, katılımcılar, programdan memnuniyet duyduklarını belirtti. Kooperatiflerde, kamuda ve özel sektörde çalışanların yanı sıra evine gelir getirici faaliyetlerde bulunan kadınlara rehberlik etmeyi hedefleyen program sayesinde katılımcılar, dijital becerilerini geliştirerek iş ve sosyal hayatlarına fayda sağladı.

Çalışanlar eğitim verdi

L'Oreal Türkiye'nin kurumsal dijital ve pazarlama ile kurumsal iletişim ve etkileşim departmanlarında görev alan çalışanlar, programda eğitmen olarak aktif rol alıp katılımcılara eğitimler verdi.

Kırsal ve afet bölgelerde yaşayan kadınların başvurularının önceliklendirildiği programda, 12 farklı başlıkta eğitimler düzenlendi. "Üretken Yapay Zekanın Günlük Hayatta Kullanımı", "Canva ile Tasarıma Giriş", "Etkili LinkedIn Kullanımı", "Temel Seviye Photoshop ve Premiere Kullanımı", "Etkili Sosyal Medya Kullanımı ve İçerik Üretimi", "WordPress ile Web Tasarımına Giriş" ve "Üretken Yapay Zekanın İş Hayatında Kullanımı" gibi dijital beceri kazandıranların yanı sıra "Finansal Okuryazarlık ve Yatırıma Giriş", "E-Ticaret'e Giriş" gibi teorik eğitimlere de programda yer verildi.

Üretken Yapay Zekanın İş Hayatında Kullanımı eğitimiyle bu alandaki bilgi birikimini ve şeffaf kullanım ilkelerini katılımcılarla paylaşan şirket, özellikle teknolojiye uyum sağlamakta zorlanan kadınlara yapay zekanın sunduğu kolaylıkları ve pratik uygulamaları aktardı. Etkili Sosyal Medya Kullanımı ve İçerik Üretimi eğitimiyle her yaştan katılımcıya içerik üreticiliği konusunda bilgi verildi ve "L'Oreal ContentPRO" uygulaması tanıtıldı. Temel Seviye Photoshop ve Premiere Kullanımı eğitimiyle de katılımcıların görsel ve video içeriklerini geliştirmelerine yardımcı olacak temel araçlar anlatıldı.

3 bin kadının katıldığı programa İstanbul, İzmir ve Ankara, sırasıyla en yüksek katılımı sağlayan iller oldu. Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya ve Elazığ gibi afet bölgelerinde yaşayan kadınlar da eğitimlere yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, kadınları her alanda desteklemeye devam edeceklerini, güçlerini her zaman yenileşimden, teknolojiden ve insandan almayı amaç edindiklerini belirtti.

Gökçen, "Programımıza yoğun ilgi gösteren, 50 yaş üstü binlerce kadının dijital dünyaya adım atarken sergilemiş olduğu cesaret ve öğrenme heyecanı, bizi derinden etkiledi. Dijital dünya ve yapay zekaya dair bilgi edinme ve bu alanda bilgisini pekiştirme arzusuyla bu programımızın bir parçası olan kadınlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Programın kapsamlı bir içeriğe sahip olduğuna ve kadınların iş hayatına destek sağladığına değinen Gökçen, şunları kaydetti:

"Günlük hayat ve iş akışında kendi zamanlarından, belki de aileleriyle geçirecekleri vakitten feragat ederek 12 farklı kategorideki eğitimlerle yarım asırlık tecrübelerini buluşturan bu kadınlar, teknolojiye uyum sağlamanın yaş ve sınır tanımadığını bizlere bir kez daha kanıtladı. Bu projemiz sayesinde, yaş alan kadınların özellikle teknolojik becerilerini artırarak kendilerini güçlü bir şekilde ifade etmelerine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kadınların iş hayatında varlığını teşvik etmeyi sürdüreceğiz."