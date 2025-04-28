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Antalya'da koyuna eziyet eden kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da koyuna eziyet eden kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde koyununa şiddet uyguladığı görüntü sosyal medyada paylaşılan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

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Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, koyunun kafasına tekme atan ve boynuna bağladığı urganla vuran kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Ekipler, kendisine ait koyuna şiddet uygulayan kişinin Payallar Mahallesi'nde ikamet eden H.Ç. (55) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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