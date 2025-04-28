Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı!

Her sene milyonlarca insanın terör, yoksulluk sebebiyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de toplam 4 milyon 33 bin göçmen bulunduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda konuştu. "Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"GÖÇÜN NEDENİ BATILI ÜLKELER"

Her sene milyonlarca insan terör, yoksulluk sebebiyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı bugün göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. İnsanları göçe mecbur eden çoğunlukla Batılı güçlerin politikası olmasına rağmen, iş güç paylaşımına gelince hiçbirini ortalıkta göremiyorsunuz. Dünyada mülteci sayısı 120 milyona dayandı. Savaşlar bitmedikçe bu oranlar katlanarak artmaktadır. Botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Son on yılda 72 binden fazla insan göç güzergahında öldü.

"TÜRKİYE'DE TOPLAM 4 MİLYON 33 BİN GÖÇMEN VAR"

Türkiye'de 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz 1 milyon 90 bini ikamet izni ile 176 bini de uluslararası koruma altındakiler olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen var. Bu sayı tedbirlerle günden güne azalmaktadır. 'Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem.' Bu sözler ecdadımızın. İşte biz onlara layık olmaya çalışıyoruz.

Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır. Kaçak göçle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi de ihmal etmiyoruz. Son 2 yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.

"TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE DÖNENLERIN SAYISI 200 BİN"

Çeşitli zorluklara, engellere, sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe geri dönenlerin sayısı hızlanmaya başladı.

9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Batı ülkelerinde sıkça şahit olduğumuz göçmenlere kötü muamele gibi insanlık dışı davranışlara fırsat vermemekte kararlıyız.