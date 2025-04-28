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Vali Gül açıkladı: İstanbul'da hasarlı okul var mı?

Vali Gül açıkladı: İstanbul'da hasarlı okul var mı?

İstanbul Valisi Davut Gül, 6,2'lik depremin ardından ilgili ekiplerin sahada gerekli kontrolleri gerçekleştirdiğini belirterek, kent genelindeki okullarda herhangi bir hasar tespit edilmediğini duyurdu.

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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik deprem sonrası tatil edilen okullar bugün tekrar açıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesine karar vermişti.

İstanbul Valisi Davut Gül de bu kapsamda Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu'nda öğrencileri afet farkındalığı konusunda bilgilendirdi.

Vali Gül, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde okulların hasar almadığını bildirdi.

İstanbul Valisi Gül'ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Okullarımız depremde hasar almadı. Okullarımız evlerimizden daha güvenli. Eğitimde kullanılan binalar testten geçti. Deprem toplanma alanı dinamik bir süreç, diğer konularda olduğu gibi. İstanbul'da 5 bin 500 civarı deprem toplanma alanı var. Önemli olan deprem sırasında okullarımızın, iş yerlerimizin dayanıklı olması."

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