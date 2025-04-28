BIST 9.402
DOLAR 38,45
EURO 43,71
ALTIN 4.063,48
HABER /  DÜNYA

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü 6 yaralı

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü 6 yaralı

ABD'deki Elizabeth City State Üniversitesi'nde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Abone ol

Kuzey Carolina eyaletinin doğusundaki üniversitede Viking Festivali'nin son gününde silahlı saldırı düzenlendi. Festivalin kapanışı öncesi düzenlenen "Yard Fest" etkinliği sırasındaki saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ölen kişinin öğrenci olmadığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar sonrası kampüs geçici olarak kapatıldı. Olaya yönelik soruşturma başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversite bu anlamsız eylemden dolayı derin bir üzüntü duymakta" denildi.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü 8 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü 8 seferi iptal edildi
Bakan Murat Kurum: Seferberlik ruhuyla çalışırsak, İstanbul'u birkaç yılda toparlarız
Bakan Murat Kurum: Seferberlik ruhuyla çalışırsak, İstanbul'u birkaç yılda toparlarız
Kadıköy'de büyük panik! 6 katlı binada balkon çöktü
Kadıköy'de büyük panik! 6 katlı binada balkon çöktü
112'yi gereksiz meşgul eden şimdi yandı! 15 bin lira ceza geliyor
112'yi gereksiz meşgul eden şimdi yandı! 15 bin lira ceza geliyor
Marmaray ve Avrasya Tüneli depreme dayanıklı mı? Uzman isim tüm detayları açıkladı
Marmaray ve Avrasya Tüneli depreme dayanıklı mı? Uzman isim tüm detayları açıkladı
Marmara'da depremler neden durdu? Uzman isim o noktaya dikkat çekti
Marmara'da depremler neden durdu? Uzman isim o noktaya dikkat çekti
Trump 'hayal kırıklığına' uğradım' deyip Putin'den beklentisini açıkladı
Trump 'hayal kırıklığına' uğradım' deyip Putin'den beklentisini açıkladı
Ekibini kurdu deniyordu! Bilal Erdoğan'a net soruldu: Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?
Ekibini kurdu deniyordu! Bilal Erdoğan'a net soruldu: Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?
Kayıp ihbarında bulunulan kişi bakın nerede bulundu!
Kayıp ihbarında bulunulan kişi bakın nerede bulundu!
İmamoğlu'nun katıldığı toplantı öncesi kameraları bantlama emri kimden geldiği belli oldu
İmamoğlu'nun katıldığı toplantı öncesi kameraları bantlama emri kimden geldiği belli oldu
Kütahya Simav'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü açıkladı
Kütahya Simav'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü açıkladı
Güney Marmara'da bazı feribot seferleriyle BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
Güney Marmara'da bazı feribot seferleriyle BUDO'nun 8 seferi iptal edildi