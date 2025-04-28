Doğru tedaviyle 80 yaşındaki hastanın kolu kurtarıldı

Geçirdiği ağır trafik kazası ve yanlış tedavi sonucu 80 yaşındaki Mehmet Tuncay Üstüoğlu, sol kolunu yüzde 10 oranında kullanabilir hale geldi. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde yeniden tedaviye başlayan Üstüoğlu, kolunu yüzde 80 oranında kullanmaya başladı. Üstüoğlu, doktorlarının titiz çalışmaları ve rehabilitasyon sürecinin önemini vurgularken, Medipol Sağlık Grubu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, yanlış egzersizlerin ve hareketlerin tedavi sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

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80 yaşındaki Mehmet Tuncay Üstüoğlu, geçirdiği ağır trafik kazası sonrasında sol kolundaki kırıklar nedeniyle büyük zorluklar yaşadı. İlk tedavi sürecinde yaşadığı yanlış müdahaleler, kolunu neredeyse tamamen kullanamamasına sebep oldu.

Ancak Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde başlayan yeni tedavi süreci ile Üstüoğlu, kolunu yüzde 80 oranında kullanabilecek duruma geldi. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, uygulanan tedavi sürecinin detaylarını anlattı.

YANLIŞ FİZİK TEDAVİ SÜRECİ VE YENİDEN KIRIK GELİŞMESİ

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Özkoçak, “Kırık sonrası cerrahi müdahale ile plak ve vida stabilizasyonu yapılmış bir hastamızdı. İlk tedavi sürecinde dış merkezde fizik tedaviye başlanmış ancak hastamızın egzersizlerinde dikkat edilmeden uygulanan bazı hareketler, kırığın iyileşme sürecine zarar vermiş ve sonuç olarak hastamızda ikinci bir kırık meydana gelmişti. Bu durum, cerrahi sonrası istemediğimiz, hatta olmasını hiç arzu etmediğimiz bir komplikasyondu. Yeniden yapılan cerrahi müdahale ile kırık onarıldı ve hastamızın fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecihastanemizde devam etti. Buradaki önemli nokta, cerrahi müdahale sonrası rehabilitasyon sürecinin çok dikkatli bir şekilde yönetilmesidir. Yanlış egzersizlerin ve hareketlerin, tedavi sürecini olumsuz etkileyebileceğini unutmamak gerekir” dedi.

SİNİR HASARI MEYDANA GELDİ

İkinci kırık sonrası hastamızda sinir hasarına bağlı olarak düşük el sorununun geliştiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Özkoçak, “Rehabilitasyon sürecine başladığımızda, hastamıza yapılması gereken hareketleri ve tedavi sürecindeki dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı bir şekilde açıkladık. Sinir iyileşmesi, vücutta genellikle yavaş ilerler, bazen ise tamamen iyileşmeyebilir. Bu süreçte, hastamızın sinir iyileşmesini hızlandırmak ve fonksiyonel kullanımını artırmak adına elektroterapi yöntemlerine başvurduk. Şu anda, hastamızın ön kol kaslarını başarılı bir şekilde kullandığını, eklem hareket açıklığının önemli ölçüde arttığını görmekteyiz. Ayrıca, hastamızın el bileğini kaldırabiliyor ve günlük yaşamındaki ince becerileri rahatlıkla yapabiliyor. Tüm bu sürecin başarılı olabilmesi için, kırık sonrası rehabilitasyon sürecinde yapılan her adımın, deneyimli ve uzman bir ekip tarafından titizlikle planlanması gerektiğini belirtmek isterim. Rehabilitasyon; fizik tedavi hekimi, fizyoterapist ve fizyoterapi teknikerinin uyum içinde çalıştığı bir takım olarak yapıldığında iyi sonuçlar verebilir. Biz de hastanemizde bu ekip ruhuyla çalışarak hastalarımıza en iyi sonuçları sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

KOLUNUN YÜZDE 80’İNİ KULLANABİLİYOR

80 yaşımda ağır bir trafik kazası geçirdiğini ve sol kolunda kırıklar meydana geldiğini dile getiren Mehmet Tuncay Üstüoğlu, “Kaza sonrası üst üste iki ameliyat oldum. Doktorların ilgisi ve desteği sayesinde, bugünlere rahatça gelebildim. Kolumu şu anda yüzde 80 oranında kullanabiliyorum. Tedavi sürecim uzun sürdü, çünkü yaşım nedeniyle kemiklerimin kaynama süresi uzundu. Ancak yapılan müdahaleler sayesinde iyileşme kaydettim ve sadece 4 seanslık bir fizik tedavi sürecim kaldı. Bu süreç bittikten sonra tamamen sağlığıma kavuşacağım” dedi.

HER GEÇEN GÜN DAHA DA İYİYE GİDİYORUM

Tedavi süreci oldukça zorlu geçtiğini belirten Üstüoğlu, “Sol kolumla birçok şeyi yapmak zorunda kaldım, ancak ailemin desteğiyle bu dönemi atlattım. Şu an sol kolumu rahatça kullanabiliyorum; piyano çalıyor ve tamir ediyorum. Bu süreçte parmaklarım için büyük bir egzersiz oldu ve bundan oldukça memnun kaldım. Gökhan Hoca ve ekibinin titiz çalışmaları sayesinde yüzde 10 kullandığım kolumu yüzde 80 kullanıyorum. Bundan sonra tedavi sürecimiz devam edecek. Her geçen gün daha da iyiye gidiyorum” şeklinde konuştu.