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Son deprem Elazığ, Kütahya ve İstanbul'da oldu deprem uzmanı Naci Görür diyor ki...

Son deprem Elazığ, Kütahya ve İstanbul'da oldu deprem uzmanı Naci Görür diyor ki...

TÜRKİYE beşik gibi sallanıyor. Dün akşamdan bu sabaha kadar Türkiye'nin çeşitli illerinde 3'ten büyük 6 deprem oldu. İlk olarak dün akşam saat 21.09'da Elazığ 4.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Gece boyunca ve bu sabah da Türkiye'nin farklı yerlerinden deprem haberleri geldi. Bu sabah Kütahya güne depremle başladı. Prof. Dr. Naci Görür orta büyüklükteki deprem için 'çok yüklendi' dese de hemşerilerine iyi haber verdi.

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TÜRKİYE depremlerle sallanmaya devam ediyor. Dün akşam yürekleri ağıza getiren ilk deprem Elazığ'da oldu. Bu sabah erken saatlerde ise bu kez Kütahya Simav bir depremle daha sallandı. İstanbul'da da artçı depremler devam ediyor. Dün akşam Elazığ ile başlayan depremler ve büyüklükleri şöyle:

Elazığ depremi
Saat 21.09'da merkez üssü Sivrice ilçesi, depremin büyüklüğü 4.9 oldu

İstanbul depremleri
Saat 22.43 merkez üssü Büyükçekmece depremin büyüklüğü 3.5,
Saat 04.24 merkez üssü Silivri depremin büyüklüğü 3.1

Kütahya depremleri
Saat 02.45’te merkez üssü Simav depremin büyüklüğü 3.9,
Saat 04.06’da merkez üssü Simav depremin büyüklüğü 3.4,
Bu sabah saat 07.21'de merkez üssü Simav 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Elazığ 4.9 büyüklüğündeki deprem öncü mü?

Elazığ'daki orta büyüklükte deprem korku yaratırken Prof. Dr. Naci Görür sarsıntı için şu yorumu yaptı:
-Yaylanlı-Baskil/Elazığ’da 4,9 bir deprem oldu. Elazığ’a bağlı olsa bile, burası konum itibariyle Malatya’ya daha yakın. Nitekim deprem Pütürge segmentinin batısında sol yönlü bir fay üzerinde. 

-Bu bölge 6 Şubat depremlerinde çok yüklendi. Deprem ondandır. Hemşerilerim rahat olsun

Son deprem Elazığ, Kütahya ve İstanbul'da oldu deprem uzmanı Naci Görür diyor ki... - Resim: 0

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