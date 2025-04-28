İmamoğlu'nun katıldığı toplantı öncesi kameraları bantlama emri kimden geldiği belli oldu

Ekrem İmamoğl'’nun bir otelde katıldığı toplantıda salonu gören kameraları bantlayan güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, polisteki ifadesinde, emri koruma müdürü Mustafa Akın’dan aldığını söyledi. Daha önce de kameraları benzer şekilde kapattıklarını anlatan Türkmen, “Toplantı bittikten sonra bant açıldı” dedi. Türkmen de valizlerde sinyal kesici olduğunu savundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler ile görüşmesinden önce, korumalarının gelerek görüşme yapacağı alanı gören kameraları kapattığı görüntüler konuşulmaya devam ediyor.

Beşiktaş’ta bulunan 5 yıldızlı otelin güvenlik kamerasını kapattığı görüntülerle gündeme gelen gözaltındaki güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, polise ifade verdi.

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre Türkmen, oteldeki kameraların kapatma talimatını koruma müdürü Mustafa Akın’ın tarafından verildiğini söyledi. Daha önce de benzer uygulamaların yapıldığını anlatan Türkmen, “Toplantı ya da görüşmeler bittikten sonra, bant açıldı” şeklinde ifade verdi. Türkmen ayrıca taşıdıkları çantalarda sinyal kesici olduğunu iddia etti.

Türkmen ifadesinde şunları söyledi: “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024 tarihinde Meridiyen Otel’de bir programı olduğu bilgisi paylaşıldı. Koruma Müdürü Mustafa Akın sabah saatlerinde otele giderek, kameraların devre dışı bırakılmasını istedi. Sabah saat 09 sıralarında otele geldik. Otelin giriş çıkış ve yol güzergahını inceledikten sonra, Başkan İmamoğlu’nun geliş saatine yakın en uygun kamerayı bantladık.

Ne olmuştu?

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor.