İmamoğlu'nun yanındaki sır valiz tartışması Mustafa Varank'tan Özgür Çelik'e yanıt

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bir otelde katıldığı toplantıda bulunan sır dolu valizlerle CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Valizlerde sinyal kesiciler taşınıyor" dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank' tan "o odanın patlatılmasından korksalardı, jammer yerine bomba arama köpeği kullanırlardı." yanıtı geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler ile görüşmesinden önce, korumalarının gelerek görüşme yapacağı alanı gören kameraları kapattığı görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan İmamoğlu'nun yanında bulunan valizler de dikkatlerden kaçmadı.

Tartışılan görüntülere ilişkin CHP İstanul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı açıklamada, “Bu valizlerin içerisinde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var. Bu sinyal kesiciler 20-25 kilo o nedenle de bavulla taşınıyor" dedi.

"İlave kamera koyarlardı"

Çelik'in açıklamasına yanıt AK Parti Bursa Milletvetili Mustafa Varank'tan geldi. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Varank, "Şundan herkes emin olabilir: Bir odadaki konuşmaların dinlenilmesinden değil o odanın patlatılmasından korksalardı, jammer yerine bomba arama köpeği kullanırlardı. Kimlerle toplantı yapıldığının görüntülenmesinden değil terör tehdidinden korksalardı bırakın kamera bantlamayı ilave kamera koyarlardı. CHP İstanbul İl Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nu savunayım derken resmen sırtından hançerledi." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor.