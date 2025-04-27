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Saç dökülmesine karşı PRP gerçekten işe yarıyor mu?

Saç dökülmesine karşı PRP gerçekten işe yarıyor mu?

Saçlarında dökülme ya da seyrelme olan kişilerin başvurduğu yöntemlerin başında PRP uygulaması geliyor. Kişinin kendi kanıyla yapılan PRP uygulaması, saç dökülmesinden cilt gençleştirmeye kadar pek çok alanda destekleyici rol oynuyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Uzm. Dr. Makbule Dündar, PRP’nin her yaşta aynı etkiyi göstermediğinedikkat çekti. “PRP genç yaşlarda etkili sonuçlar verse de 50’li yaşlardan sonra etkisi azalabiliyor. Bu yüzden yaşa göre doğru uygulamayı seçmek gerekiyor” dedi.

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Halk arasında gençlik aşısı olarak bilinen PRP, özellikle saç dökülmesi ve cilt yenileme uygulamalarında sıkça tercih ediliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar, PRP yönteminin kişinin kendi kanı kullanılarak yapıldığını vurguladı. Ancak PRP’nin her yaşta aynı başarıyı göstermediğini dile getiren Dündar, özellikle ileri yaşlarda alternatif yöntemlere yönelmenin daha uygun olacağını söyledi

PRP GENÇ YAŞLARDA DAHA BAŞARILI SONUÇ VERİYOR

PRP’ye dair merak edilenleri adım adım anlatan Uzm. Dr. Dündar, genç yaşlarda bu hücrelerin daha aktif olduğunu ifade etti. “PRP, kişinin kendi kanından aldığımız örneği santrifüj ederek elde ettiğimiz serumun içerisindeki büyüme faktörlerini hedefleyerek yaptığımız bir uygulamadır. Saç dökülmesi tedavisinde mezoterapi ile cilt gençleştirmede ise iğneli radyo frekans ya da fraksiyonel lazer gibi işlemlerle kullanılabiliyor. Ancak PRP bir mucize değil. Genç yaşlarda etkili olsa da 50’li yaşlardan sonra vücuttaki büyüme faktörleri azaldığı için aynı başarıyı beklemek doğru olmaz” dedi.

PRP’DE TEKRARLI UYGULAMALAR DAHA ETKİLİ

Tedavi protokollerinin kişiye özel planlandığını ve en az üç seansın önerildiğini aktaran Dr. Dündar, “PRP’yi bazen haftada bir, bazen 15 günde ya da ayda bir uygulayabiliyoruz. Genellikle 3 seanslık bir uygulama daha başarılı sonuç veriyor. Seans aralıkları kişiye göre değişebilir. Tedavi sonrası kişi günlük hayatına rahatlıkla dönebilir, çünkü lokal anestezik kremle yapıldığı için fazla ağrılı bir işlem değildir” diye konuştu.

İŞLEM SONRASI SAÇA KİMYASAL UYGULAMAYIN

PRP işlemi sonrası saç bakımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Dündar,“PRP yapılan gün saçın yıkanmamasını, jöle, wax gibi kimyasal içerikli ürünlerin kullanılmamasını öneriyoruz. Bu tür ürünlerin özellikle dip kısımlara temas etmemesi önemli. Eğer uygulama yapılmışsa, o gün bu ürünlerin kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır” şeklinde konuştu.

 

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