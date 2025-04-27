Kanada'da bir sürücü aracıyla festivale daldı çok sayıda ölü ve yaralılar var

Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişi aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürdü. Olayda ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve yaralananlar var.

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Vancouver Polis Departmanı, X sosyal medya platformundan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir sürücünün, yerel saatle 20.00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan, sosyal medyadaki görüntülerde yerde en az 7 yaralının olduğu görülüyor.