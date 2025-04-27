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Özgür Çelik canlı yayında İmamoğlu'nun valizleri açarak gösterdi

Özgür Çelik canlı yayında İmamoğlu'nun valizleri açarak gösterdi

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bir otelde katıldığı toplantı öncesinde ortaya çıkan görüntüleri ve oteldeki kameraların bantlanması gündem oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu’nun otelde yaptığı görüşmede taşınan valizlerin içinde sinyal kesiciler olduğunu iddia etti. Çelik "Bu valizlerin içinde sinyal kesiciler var. Güvenlik ekipleri bu sinyal kesicileri valizlerle taşıyor" diyerek valizlerin içini açtı.

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İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmada dosyasında yer alan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun kendisine yakınlığı ile bilinen ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan birçok isim ile bir otelde toplantı yaptığına dair görüntülere ulaşılırken, İmamoğlu'nun otele girdiği sırada kameraların bantlandığı anlaşıldı. Öte yandan İmamoğlu'nun yanında bulunan valizler de dikkatlerden kaçmadı. 

Özgür Çelik canlı yayında İmamoğlu'nun valizleri açarak gösterdi - Resim: 0

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK'TEN VALİZLİ BASIN TOPLANTISI 

Görüntülerde yer alan valizlere ilişkin konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, basın toplantısına valizler ile katıldı. 

Çelik, valizlerin içini açarak İmamoğlu'na yönelik iddiaların yalan olduğunu ileri sürdü. 

ÖZGÜR ÇELİK VALİZLERİ AÇTI: SİNYAL KESİCİ TAŞINIYOR

Özgür Çelik yaptığı açıklamada, “Bu valizlerin içerisinde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var. Bu sinyal kesiciler 20-25 kilo o nedenle de bavulla taşınıyor" dedi.

Özgür Çelik canlı yayında İmamoğlu'nun valizleri açarak gösterdi - Resim: 1

"İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KORUMA KARARI VAR"

Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun özel koruma kararı olduğunu vurgulayarak, kendisine dört polis tahsis edildiğini ifade etti. Özgür Çelik, "Kamuoyu hatırlayacaktır, bir terör örgütünün İmamoğlu'na bir suikast girişiminde bulunduğunu görmedik mi?" diye konuştu. 

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