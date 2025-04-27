Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, bugün Katar'ı ziyaret edecek.

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Bakan Fidan, ziyareti kapsamında ikili görüşmeler yapacak. Temaslarında ikili ilişkiler ile Filistin, Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.

Fidan, son olarak şubat ayında Katar'a gitmişti. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed de mart ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Gazze Temas Grubu Antalya Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.