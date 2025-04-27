BIST 9.433
DOLAR 38,41
EURO 43,76
ALTIN 4.100,03
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, bugün Katar'ı ziyaret edecek.

Abone ol

Bakan Fidan, ziyareti kapsamında ikili görüşmeler yapacak. Temaslarında ikili ilişkiler ile Filistin, Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.

Fidan, son olarak şubat ayında Katar'a gitmişti. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed de mart ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Gazze Temas Grubu Antalya Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir fırsatçılık daha! Sahte deprem uyarı uygulamaları arttı
Bir fırsatçılık daha! Sahte deprem uyarı uygulamaları arttı
Borusan Tedarik'in CEVA Logistics'e satışı için hisse devir sözleşmesi imzalandı
Borusan Tedarik'in CEVA Logistics'e satışı için hisse devir sözleşmesi imzalandı
Saç dökülmesine karşı PRP gerçekten işe yarıyor mu?
Saç dökülmesine karşı PRP gerçekten işe yarıyor mu?
Alperen Şengün'ün performansı Rockets'ın galibiyetine yetmedi
Alperen Şengün'ün performansı Rockets'ın galibiyetine yetmedi
Japonya'da bir otelde İsrailli turistlere soğuş duş! Şok taahhütname
Japonya'da bir otelde İsrailli turistlere soğuş duş! Şok taahhütname
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas halefini seçti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas halefini seçti
Özgür Çelik canlı yayında İmamoğlu'nun valizleri açarak gösterdi
Özgür Çelik canlı yayında İmamoğlu'nun valizleri açarak gösterdi
Kanada'da bir sürücü aracıyla festivale daldı çok sayıda ölü ve yaralılar var
Kanada'da bir sürücü aracıyla festivale daldı çok sayıda ölü ve yaralılar var
Kütahya yine sallandı! Kandilli'den depreme ilişkin ilk açıklama
Kütahya yine sallandı! Kandilli'den depreme ilişkin ilk açıklama
Ankara'dan sinyaller geliyor dedi açıkladı! İmamoğlu duruşması canlı mı yayınlanacak?
Ankara'dan sinyaller geliyor dedi açıkladı! İmamoğlu duruşması canlı mı yayınlanacak?
İstanbullular dikkat! 27 Nisan bugün bu yollar kapalı
İstanbullular dikkat! 27 Nisan bugün bu yollar kapalı
Ahmet Ercan'dan yeni açıklama "Beklenen en büyük deprem..."
Ahmet Ercan'dan yeni açıklama "Beklenen en büyük deprem..."