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Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı, Benfica farka koştu!

Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı, Benfica farka koştu!

Portekiz Süper Ligi'nde Benfica, sahasında AVS'yi 6-0 mağlup ederek 75 puanla liderliğini sürdürdü. Işık Stadyumu'ndaki karşılaşmada Tomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Zeki Amdouni, Kerem Aktürkoğlu, Andrea Belotti ve Nicolas Otamendi golleri kaydederken, Kerem bir gol ve bir asistle öne çıktı.

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Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, sahasında AVS'yi 6-0 yendi.

Işık Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 6. dakikada Portekizli savunmacı Tomas Araujo'nun golüyle öne geçti. 23. dakikada Yunan santrfor Vangelis Pavlidis skoru 2-0 yaparken, sadece 3 dakika sonra İsviçreli kanat oyuncusu Zeki Amdouni farkı üçe çıkardı.

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 40. dakikada takımının 4. golünü kaydetti ve ilk yarı 4-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise tecrübeli İtalyan santrfor Andrea Belotti, 70. dakikada Kerem'in asistinde fileleri havalandırarak 5. golü attı. Arjantinli stoper Nicolas Otamendi ise 82. dakikada skoru 6-0'a getirdi.

Bu galibiyetle 75 puana ulaşan Benfica, bir maç eksiği bulunan Sporting Lizbon'un 3 puan önünde lider durumdayken AVS ise 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

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