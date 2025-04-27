Borusan, lojistik şirketinin satışında 440 milyon dolarlık anlaşmaya vardı

Borusan Holding ve Borusan Yatırım, Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji AŞ'nin yüzde 100 hissesini 440 milyon dolar bedelle CEVA Logistics'e devretmek için anlaşma imzaladı; hisse devir süreci Rekabet Kurulu onayıyla tamamlanacak.

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Borusan Holding, Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin, CMA CGM Grup iştiraki CEVA Logistics'e satışı için hisse devir sözleşmesi imzalandı.

HİSSELERİN TAMAMI DEVREDİLDİ

Holdingden yapılan açıklamaya göre, hisse devrine ilişkin bilgi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Buna göre, Borusan Yatırım'ın yüzde 30,53 ve Borusan Holding'in yüzde 69,47 oranında pay sahibi olduğu Borusan Tedarik'in hisselerinin tamamı CEVA Logistics'e devredildi.

440 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Borusan Grubu'nun lojistik sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketi Borusan Limanı ise Borusan Grubu bünyesinde faaliyetlerine devam edecek. Devir bedeli, olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olmak üzere, kapanışta ilgili hissedara hissesi oranında nakden ödenecek şekilde 440 milyon dolar olarak belirlendi. Hisse devir süreci Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak.

Yaklaşık 110 bin çalışanıyla 170'ten fazla ülkede 1500'den fazla tesiste hizmet veren CEVA Logistics'in 2024 cirosu 18,3 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Şirket, CMA CGM Grubu'nun bir iştiraki olarak deniz, kara, hava ve lojistik çözümleri alanlarında faaliyet gösteriyor.

CEO KAFADAR: DEVİR SÜRECİNİ BAŞLATTIK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, lojistik sektörünün lider şirketleri arasında yer alan Borusan Tedarik'in köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Kafadar, "Ülkemize ve sektöre değer katan yatırımlarımızdan Borusan Tedarik'in küresel ve entegre lojistik hizmetleri sunan bir grup olan CEVA Logistics'e devir sürecini başlattık. Grubumuzun lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 52 yıl önce kurduğumuz şirketimizin, yakında küresel arenada yer alacak bir oyuncuya dönüşmesi bizim için büyük bir gurur" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu süreci bir şirket devrinin ötesinde Türkiye'ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirdiklerini belirten Kafadar, Borusan Grubu'nun ülke ekonomisine ve toplumsal kalkınmaya olan katkılarını yeni yatırımlarla sürdüreceğini ifade etti.

BİR AÇIKLAMA DA CEVA CEO'SUNDAN GELDİ

CEVA Logistics Üst Yöneticisi (CEO) Mathieu Friedberg de dünyanın en büyük beş lojistik oyuncusundan biri olarak, Türkiye'yi önemli ölçüde büyümeyi hedefledikleri stratejik pazarlardan biri olarak gördüklerini kaydetti. Friedberg, "Türkiye'deki mevcut varlığımızı Borusan Tedarik'in saygın uzman kadrosu ve operasyonlarıyla tamamlamak, birleşik müşteri portföyümüze daha yüksek değer sunmamıza ve bunun sonucunda organik olarak pazarda daha hızlı büyümemize olanak sağlayacaktır. CEVA olarak daha büyük, daha akıllı ve daha güçlü hale gelerek daha hızlı büyüme kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.