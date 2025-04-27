JPMorgan 2025'in yıldız yatırım aracını açıkladı

JPMorgan’ın anketine göre, 2026’da ABD ekonomisinde resesyondan çok stagflasyon riski öne çıkarken, 2025’in en iyi varlık sınıfı olarak nakit öne çıkıyor.

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Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından JPMorgan, yaptığı kapsamlı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, yatırımcılar ABD ekonomisinin önümüzdeki yıl resesyon riskinden çok stagflasyon tehdidiyle karşı karşıya kalacağına inanıyor. Ayrıca 2025 yılı için en iyi performans göstermesi beklenen varlık sınıfı da dikkat çekici: nakit.

ABD EKONOMİSİNDE BÜYÜME DURACAK, ENFLASYON YÜKSEK KALACAK

JPMorgan'ın anket sonuçlarına göre, katılımcıların önemli bir bölümü ABD'de ekonomik büyümenin yavaşlayacağına ve enflasyonun Federal Rezerv’in (Fed) yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmeye devam edeceğine inanıyor. Katılımcıların beşte biri ise enflasyonun yüzde 3,5'in üzerinde olmasını bekliyor. Bu da, Fed’in enflasyonla mücadelesinin uzun bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor.

JPMorgan, bu sonuçların özellikle stagflasyon riskinin yatırımcılar tarafından ciddi bir tehdit olarak algılandığını gösterdiğini belirtti.

TİCARET SAVAŞININ OLUMSUZ ETKİLERİ

Anketin dikkat çekici bir diğer bulgusu ise Donald Trump döneminde başlatılan ticaret savaşlarının ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin oldu. Katılımcıların büyük bir kısmı, Trump yönetiminin ticaret politikalarının ABD'nin ekonomik görünümüne en olumsuz etkiyi yapan adımlar arasında yer aldığını düşünüyor.

Bu durum, ticaret savaşlarının küresel büyümeye zarar verdiği ve uzun vadede ABD için maliyet oluşturduğu yönündeki genel kanıyla örtüşüyor.

DOLAR İÇİN ZAYIFLAMA BEKLENTİSİ

Anket, ABD doları konusunda da karamsar bir tablo ortaya koydu. Çoğunluk, Euro/dolar paritesinin 2024 sonunda 1,11 seviyesinin üzerinde olmasını bekliyor. Bu beklenti, ABD dolarının yıl sonuna kadar en az yüzde 8 oranında değer kaybedeceği anlamına geliyor.

Dolardaki bu zayıflamanın, küresel finansal dengeleri ve emtia piyasalarını da etkilemesi bekleniyor.

NAKİT 2025'İN YILDIZI OLACAK

JPMorgan'ın anketi, 2025 yılında en iyi performansı göstermesi beklenen varlık sınıfı olarak "nakit"i işaret etti. Katılımcılar, ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin mevcut seviyelerden önemli ölçüde düşmeyeceğine inanıyor. Bu beklentiye bağlı olarak, nakdin getirisinin yüksek kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yarısından fazlası, gösterge faiz oranlarının 2025 yılı sonunda yüzde 4,25 seviyesinde veya daha yüksek olacağına inanıyor. Bu da, yüksek faiz ortamının bir süre daha süreceği ve sabit getirili varlıkların sınırlı performans göstereceği anlamına geliyor.