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Hakan Fidan'dan Suriye'deki PKK varlığıyla ilgili yeni açıklama

Hakan Fidan'dan Suriye'deki PKK varlığıyla ilgili yeni açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmediklerini egemenliğini zedeleyecek olan hiçbir girişimi kabul etmediklerinin altını çizen Fidan, "Suriye'de terör örgütlerini devam ettirecek hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak. Terör örgütlerinin devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Biz hep aynı tavrı sergiliyoruz. Bizim için önemli olan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak uluslararası arenada yerini almasıdır." dedi.

Fidan, "Türkiye ve Katar arasındaki ilişki bölge istikrarına katkıda bulunması açısından fevkalade önemli. İkili ticaret hacmimiz gün geçtikçe artıyor. Küresel ve bölgesel mevzularda yakın istişare halinde olmaya devam ediyoruz" dedi.

Fidan ayrıca, "Gündemimizin ilk maddesini yine Gazze oluşturdu. Gazze'ye 2 aydır insanı yardım gitmiyor. Filistin tarafı kapsamı bir ateşkese hazır olduğunu ortaya koydu, gelinen aşamada İsrail'in barışa zorlanması şarttır" ifadelerini kullandı.

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