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Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisine ilişkin paylaşım yaptı

Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisine ilişkin paylaşım yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geçmişten günümüze uzanan bir hafızanın sessiz tanığı olan 'Saklı Kalanlar' sergisi, bilgi ve kültürün korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor. " dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan el yazması kitabın izlenime sunulduğu ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kağıtların kullanılmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atılan "Saklı Kalanlar" sergisine ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Geçmişten günümüze uzanan bir hafızanın sessiz tanığı olan 'Saklı Kalanlar' sergisi, bilgi ve kültürün korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Toprağın ve zamanın içinden çıkıp bize ulaşan bu kıymetli mirasın, nice eserlerin doğuşuna vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Asitane Vakfı tarafından hazırlanan "Saklı Kalanlar" sergisinden görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.

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