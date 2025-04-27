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Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alacak

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alacak

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması olan 19 bin personel alımı için başvuru kılavuzu bekleniyor.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında, 37 bin hekim dışı personel alımının iki aşamada yapılacağı duyuruldu. Bakanlık ilk olarak 19 bin sonrasında ise 18 bin personel alımı yapacak. 19 bin personel alımı için başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih ise belli oldu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Hangi kadro ve branşlara alım yapılacak?

2025 Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve kılavuzun yayımlanacağı tarih, bakanlık bünyesinde görev almak için başvuruları bekleyen sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 37 bin hekim dışı personel alımı iki aşamada gerçekleşecek. Mayıs ayında 19 bin personel alımı için süreç tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Hangi kadro ve branşlara alım yapılacak?

37 BİN PERSONEL ALIMI 2 AŞAMADA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanı kadrosunu 37 bin hekim dışı personelle güçlendirileceğini geçtiğimiz haftalarda müjdelemişti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında ise 37 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada yapılacak.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ve beklenen tarihi açıkladı. Memişoğlu açıklamasında şunları söyledi;

"37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. ÖSYM'ye yolluyoruz pazartesi itibarıyla. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak."

19 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından ilk aşamada mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. Bakanlık tarafından başvuru kılavuzu 28 Nisan'da ÖSYM'ye gönderilecek. Böylelikle ilk aşamada 19 bin personel alımı için ilan ve başvuru kılavuzu yayımlanacak.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzu 28 Nisan 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından yayımlanacak.

18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL'DE

Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımına ilişkin fikir oluştu.

Memişoğlu, 19 bin personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsinin olacağını duyurdu.

Hangi branştan kaç kişi için ilan açılacağı ise ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz sonrasında belli olacak.

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