Bayraktar TB3 SİHA testi başarıyla tamamladı!

Türk savunma sanayiinde bir ilke daha imza atıldı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA TCG Anadolu amfibi gemisine gerçekleştirdiği iniş-kalkış testlerini başarıyla tamamladı.

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Türkiye’nin göklerdeki gururu Mavi Vatan’ın en büyük savaş gemisinden havalandı. İniş-kalkış testi adeta bir görsel şölene döndü. Bayraktar TB3 SİHA’nın gemiye iniş-kalkış testlerine 4. prototip katıldı ve bir ilke imza atıldı.

4 GÜN BOYUNCA DEVAM ETTİ

Milli SİHA Bayraktar TB3, önceki testlerinde olduğu gibi Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu gemisinde 4 gün devam eden "kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerini" de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3, şimdiye kadar toplam 24 sorti otomatik gemi kalkış-inişi gerçekleştirdi.

İLK KEZ 2 MİLLİ SİHA KONUŞLANDI

Bugün yürütülen faaliyetler kapsamında milli SİHA'nın 4. prototipi olan Bayraktar TB3 PT-4 ilk kez testlere katıldı. Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkan Bayraktar TB3 PT-4, TCG Anadolu'ya inerek test sürecine dahil oldu. Böylece TCG Anadolu gemisinde ilk kez 2 milli SİHA konuşlanmış oldu.

"YENİ DÜNYANIN KAPILARINI ARALADIK"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu testi birlikte izledi. Selçuk Bayraktar başarılı testin ardından, “Yeni dünyanın kapılarını aralamış olduk” sözlerini kullandı.

İLKLERE İMZA ATILDI

Bu başarı Türkiye’yi kısa pistli gemilerden sabit kanatlı SİHA operasyonu gerçekleştirebilen ilk ülke konumuna taşıdı. TCG Anadolu bu özelliğiyle ‘dünyanın ilk SİHA gemisi’ unvanını da kazanmış oldu.