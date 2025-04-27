BIST 9.433
DOLAR 38,41
EURO 43,76
ALTIN 4.100,03
HABER /  GÜNCEL

Bayraktar TB3 SİHA testi başarıyla tamamladı!

Bayraktar TB3 SİHA testi başarıyla tamamladı!

Türk savunma sanayiinde bir ilke daha imza atıldı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA TCG Anadolu amfibi gemisine gerçekleştirdiği iniş-kalkış testlerini başarıyla tamamladı.

Abone ol

Türkiye’nin göklerdeki gururu Mavi Vatan’ın en büyük savaş gemisinden havalandı. İniş-kalkış testi adeta bir görsel şölene döndü. Bayraktar TB3 SİHA’nın gemiye iniş-kalkış testlerine 4. prototip katıldı ve bir ilke imza atıldı.

4 GÜN BOYUNCA DEVAM ETTİ

Milli SİHA Bayraktar TB3, önceki testlerinde olduğu gibi Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu gemisinde 4 gün devam eden "kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerini" de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3, şimdiye kadar toplam 24 sorti otomatik gemi kalkış-inişi gerçekleştirdi.

İLK KEZ 2 MİLLİ SİHA KONUŞLANDI

Bugün yürütülen faaliyetler kapsamında milli SİHA'nın 4. prototipi olan Bayraktar TB3 PT-4 ilk kez testlere katıldı. Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkan Bayraktar TB3 PT-4, TCG Anadolu'ya inerek test sürecine dahil oldu. Böylece TCG Anadolu gemisinde ilk kez 2 milli SİHA konuşlanmış oldu.

"YENİ DÜNYANIN KAPILARINI ARALADIK"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu testi birlikte izledi. Selçuk Bayraktar başarılı testin ardından, “Yeni dünyanın kapılarını aralamış olduk” sözlerini kullandı.

İLKLERE İMZA ATILDI

Bu başarı Türkiye’yi kısa pistli gemilerden sabit kanatlı SİHA operasyonu gerçekleştirebilen ilk ülke konumuna taşıdı. TCG Anadolu bu özelliğiyle ‘dünyanın ilk SİHA gemisi’ unvanını da kazanmış oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu'nun yanındaki sır valiz tartışması Mustafa Varank'tan Özgür Çelik'e yanıt
İmamoğlu'nun yanındaki sır valiz tartışması Mustafa Varank'tan Özgür Çelik'e yanıt
Rıdvan Dilmen açıkladı: Fenerbahçe'nin en büyük transferi olacak
Rıdvan Dilmen açıkladı: Fenerbahçe'nin en büyük transferi olacak
Valilik duyurdu: Giriş çıkışlar 15 gün yasaklandı
Valilik duyurdu: Giriş çıkışlar 15 gün yasaklandı
Hayallerinin peşine gitti dünyanın en büyük yolcu uçağının pilotu oldu
Hayallerinin peşine gitti dünyanın en büyük yolcu uçağının pilotu oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a gidiyor
Trump'tan Dışişleri Bakanı Rubio'ya Panama Kanalı talimatı
Trump'tan Dışişleri Bakanı Rubio'ya Panama Kanalı talimatı
Bir fırsatçılık daha! Sahte deprem uyarı uygulamaları arttı
Bir fırsatçılık daha! Sahte deprem uyarı uygulamaları arttı
Borusan Tedarik'in CEVA Logistics'e satışı için hisse devir sözleşmesi imzalandı
Borusan Tedarik'in CEVA Logistics'e satışı için hisse devir sözleşmesi imzalandı
Saç dökülmesine karşı PRP gerçekten işe yarıyor mu?
Saç dökülmesine karşı PRP gerçekten işe yarıyor mu?
Alperen Şengün'ün performansı Rockets'ın galibiyetine yetmedi
Alperen Şengün'ün performansı Rockets'ın galibiyetine yetmedi
Japonya'da bir otelde İsrailli turistlere soğuş duş! Şok taahhütname
Japonya'da bir otelde İsrailli turistlere soğuş duş! Şok taahhütname
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas halefini seçti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas halefini seçti