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Rıdvan Dilmen açıkladı: Fenerbahçe'nin en büyük transferi olacak

Rıdvan Dilmen açıkladı: Fenerbahçe'nin en büyük transferi olacak

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında aldığı 3-1'lik galibiyeti değerlendiren Rıdvan Dilmen, takımın ilk yarıdaki performansını eleştirirdi. Dilmen, gelecek sezonun sarı-lacivertli ekibin büyük transferini açıkladı.

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HT Spor ekranlarında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısındaki galibiyetini değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin ikinci yarıdaki performansını öne çıkardı. Dilmen, "Klasik bir Fenerbahçe izledik. İlk 30 dakika sezonu kafada bitirmiş bir oyuncu topluluğu, ikinci yarıyla birlikte tekrar yüklenmeye başlayan bir Fenerbahçe vardı" ifadelerini kullandı.

"İLK 30 DAKİKAYI MOURİNHO VE YÖNETİM İZLEMELİ"

Takımın maçın başındaki görüntüsünü eleştiren Dilmen, bu sürecin teknik heyet ve yönetim tarafından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti. Ünlü yorumcu, "İlk 30 dakikayı Jose Mourinho, oyuncular ve yönetimin beraber izlemesi lazım. Matematik olarak rakibiniz şampiyon olmadığı sürece siz her maçı aynı ciddiyetle oynamak zorundasınız" dedi.

"GELECEK SEZONKİ EN BÜYÜK TRANSFERİ"

Jayden Oosterwolde'nin önemine ayrı bir başlık açan Rıdvan Dilmen, Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe için kritik bir isim olacağına vurgu yaptı. Dilmen, "Fenerbahçe'nin gelecek sezonki en büyük transferi Jayden Oosterwolde olacak. Mourinho burada hata yaptı, Osayi-Samuel ile oynamaya kalktı. Oosterwolde ile sol stoper oynar mı? Oynar. Sıkıştığı zaman beşlinin solunda oynar mı? Oynar. Oyun içinde dörtlüye döneceğim dediğiniz zaman Osayi'yi döndürmezsin oraya kimi döndürürsün Oosterwolde varken? Sol beke koyarsın. Zaten sol bekten devşirme sol stoper. Tıpkı Kaan Ayhan gibi. Galatasaray'ın Kaan ile başladığı gün, sol taraf oyuncusunu çıkartıp Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ı bölebilirsin oyun içinde ama Mourinho burada hata yapıyor. Sanki o da oynar, bu da oynar diyor. İşte Oosterwolde'nin bu kadar değerli bir oyuncu olduğunu şimdi anlıyorsun" şeklinde konuştu.

"OLSAYDI PUAN FARKI EN FAZLA 2 OLURDU"

Son olarak, bu sezon Jayden Oosterwolde'nin daha fazla forma giymesi durumunda ligdeki puan farkının çok daha az olacağını savunan Dilmen, "Fenerbahçe'de bu sezon Oosterwolde'nin olması halinde puan farkı en fazla 2 olurdu" diyerek sözlerini tamamladı.

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