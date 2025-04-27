Altın alacakları düşündürecek tahmin! Gümüş fırlayacak

ABD'nin vergi uygulamaları ve Çin ticaret savaşı küresel piyasalarda altın ile gümüşe talebi artıracağı düşünülüyor. Dünyaca ünlü yazar Robert Kiyosaki altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminde bulundu. Yatırımcılara net fiyat söyleyen Kiyosaki gümüş ile ilgili çarpıcı detay verdi.

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Donald Trump’ın vergi uygulamaları ve Çin ticaret savaşı küresel piyasalarda altını, gümüşü ve doları tetikledi. Yatırımcılar güvenli liman altının yanı sıra değer kazanacağı belirtilen gümüşü de yakından izliyor. Beyaz Saray'ın bu ay uygulamaya koyduğu tarifeler fiyatların daha yükseleceğine yorumlanıyor.

ALTIN VE GÜMÜŞE TALEP ARTACAK

ABD’liler enflasyonun %5'ten %6,5'e çıkmasını ve 1981'den bu yana en yüksek oran olmasını bekliyor. Enflasyon ve iş kayıpları Fed'in sıkıştığına yorumlanıyor ve faiz artırımının daha fazla iş alanını olumsuz etkileyeceğini düşündürüyor. ABD’nin artan borç yükü ve belirsiz ekonomi politikaları altına ve gümüş talebi daha fazla artırabilir.

ROBERT KİYOSAKİ'DEN ALTIN VE GÜMÜŞ YORUMU

Dünyaca ünlü yazar Robert Kiyosaki, ABD’nin sahte para bastığını ve bu yüzden altın ile gümüşün yükseldiğini söylemişti. Ünlü yazardan altın ve gümüşle ilgili yeni tahmin geldi.

Thestreet.com'da yer alan detaylarda Robert Kiyosaki, "2025'te kredi kartı borcu tüm zamanların en yüksek seviyesinde. ABD borcu tüm zamanların en yüksek seviyesinde. İşsizlik artıyor. 401k'ler kaybediyor. Emeklilik maaşları çalınıyor.'' dedi.

GÜMÜŞ 2 KAT ARTACAK

Kiyosaki, "2035 yılına kadar altının değerinin 30 bin dolar, gümüşün değerinin ise 3 bin dolar olacağına inanıyorum" diye yazdı. Kiyosaki. "Gümüş hala tüm zamanların en yüksek seviyesinin %50 altında... Bugün yaklaşık 35 dolar. Gümüşün bu yıl 2 kat artarak 70 dolara çıkacağına inanıyorum." dedi.