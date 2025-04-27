İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Hız ihlaline 2.1 milyon işlem!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 17-24 Nisan tarihleri arasında 3 milyon 641 bin araç denetlendiğini ve 524 bin 100 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Hız ihlali yapan 2 milyon 126 bin 384 sürücüye işlem yapıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince yapılan denetimlere ilişkin verileri açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Aşırı HIZ, trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer alıyor"

HIZ KAZANDIRMAZ HAYATIMIZDAN ÇALAR

1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında Trafik ekiplerimizce; HIZ ihlali ile ilgili toplam: 2 milyon 126 bin 384 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden ise (EDS) toplam: 1 milyon 992 bin 787 adet işlem yapıldı Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir; unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar.

Önceliğimiz HIZ değil, güvenlik olsun.

3 MİLYON 641 BİN ARAÇ DENETLENDİ TRAFİK DENETİMLERİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 17-24 Nisan 2025 tarihleri arasında:

3 Milyon 641 bin 525 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 162 bin 64,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 68,

Emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 672,

Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 773 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 879 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam: 524 bin 100 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.