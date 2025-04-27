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AK Partili Efkan Ala'dan 27 Nisan e-muhtırası paylaşımı

AK Partili Efkan Ala'dan 27 Nisan e-muhtırası paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin, "O gün siyasi mücadele, demokrasinin yanında duranlarla muhtıranın arkasında duranların mücadelesiydi. Bu zaviyeden bakınca maalesef bugün de değişen bir şey yok." ifadesini kullandı.

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Ala, muhtıranın yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün 27 Nisan... Demokrasimize muhtırayla müdahale girişiminin fakat daha da önemlisi muhtıranın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve hükümetin iradesiyle tarihin çöplüğüne atılmasının yıl dönümü... O gün siyasi mücadele, demokrasinin yanında duranlarla muhtıranın arkasında duranların mücadelesiydi. Bu zaviyeden bakınca maalesef bugün de değişen bir şey yok."

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