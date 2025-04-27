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6.2'lik deprem sonrası kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum verileri paylaştı

6.2'lik deprem sonrası kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum verileri paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremlerinin ardından hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 15 bin 13 binayı incelediklerini bildirdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar; 15.013 binayı inceledik. 12.398 binanın hasarsız, 1.025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik."

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