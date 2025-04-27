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İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı 2 gün etkili olacak

İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı 2 gün etkili olacak

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtınanın 29 Nisan Salı gecesine etkili olacağını bildirdi.

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde 28 Nisan Pazartesi günü öğleden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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