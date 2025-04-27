İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, partisinin erken seçim kararını açıkladı

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, erken seçime karşı olduklarını belirterek, "Biz Erdoğan'ın yeniden aday olmasını tahkim edecek hiçbir yapının içinde olmayacağız." dedi.

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tv100'de Talat Atilla ile Memleket programında İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz soruları yanıtladı.

Poyraz, İYİ Parti'nin Müsavat Dervişoğlu liderliğinde yükselen bir ivme yakalandığını savundu. Poyraz, CHP'nin erken seçim çağrılarına, Erdoğan'ın yeniden aday olma gerekçesiyle karşı olduklarını yineledi.

İBB'YE OPERASYONLAR...

Poyraz, İBB'ye yapılan operasyonlar için, "İBB Başkanını tutukluyorsanız elinizde bütün delillerin, belgelerin ve bilgilerin hazır olması lazım. Dosyadaki ifadeleri okuduğumuzda ortak şey sadece gizli tanık. Gizli tanık ile bir büyükşehir belediye başkanı tutuklanıyorsa bu ülkede hiç kimsenin hukuk güvencesi yok demektir." ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'IN ADAYLIĞI...

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna Poyraz, "Tek adamlığı tek adamlarla ile yıkamazsınız. Burada Türkiye'nin problemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisidir. Bugün siyaset kurumunun çözmesi gereken mesele Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni nasıl lağvedeceğim, ortadan kaldıracağımdır. İYİ Parti o gün geldiğinde kurulları ne karar verirse onu uygular." yanıtını verdi.

"ERDOĞAN'IN ÖNÜNÜ AÇIYORSUNUZ"

Erken seçim tartışmalarına değinen Poyraz, "Mevcut Anayasaya göre Erdoğan yeniden aday olamıyor. Aday olma şartı erken seçimdir. 31 Mart'tan bir gün sonra başlayan erken seçim nidalarıyla Erdoğan'ın yeniden aday olma imkanının önünü açıyorsunuz. İYİ Parti de şu kavganın peşinde; 'Biz Erdoğan'ın yeniden aday olmasını tahkim edecek hiçbir yapının içinde olmayacağız.' Bu konuda Erdoğan'ın da karar alma hakkı var; Meclisi feshediyor. Bunu uygulayabilir." dedi.

AKŞENER'İN ERDOĞAN'I ZİYARETİ

İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ile ilgili "Siyaseti bıraktıktan sonraki eylem ve faaliyetleri İYİ Parti'yi bağlamaz" diyerek yanıtladı.

"İSTİFALARLA ARINIYORUZ"

İYİ Parti'deki istifalara tepki gösteren Poyraz, "Bugün ayrılanların hepsi standart metin ile ya AK Parti'ye ya CHP'ye geçtiler. 'Gördüğüm lüzum üzere'yi partinin teşkilatına ve seçmene izah edemezsin. Hem gittiğin yer için büyük bir hata ve terbiyesizliktir hem de çıktığın yer için. Bu iki tarafa da hakarettir. İstifalarla arınıyoruz." ifadelerini kullandı.