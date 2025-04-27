BIST 9.433
DOLAR 38,41
EURO 43,76
ALTIN 4.100,03
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, partisinin erken seçim kararını açıkladı

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, partisinin erken seçim kararını açıkladı

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, erken seçime karşı olduklarını belirterek, "Biz Erdoğan'ın yeniden aday olmasını tahkim edecek hiçbir yapının içinde olmayacağız." dedi.

Abone ol

tv100'de Talat Atilla ile Memleket programında İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz soruları yanıtladı.

Poyraz, İYİ Parti'nin Müsavat Dervişoğlu liderliğinde yükselen bir ivme yakalandığını savundu. Poyraz, CHP'nin erken seçim çağrılarına, Erdoğan'ın yeniden aday olma gerekçesiyle karşı olduklarını yineledi.

İBB'YE OPERASYONLAR...
Poyraz, İBB'ye yapılan operasyonlar için, "İBB Başkanını tutukluyorsanız elinizde bütün delillerin, belgelerin ve bilgilerin hazır olması lazım. Dosyadaki ifadeleri okuduğumuzda ortak şey sadece gizli tanık. Gizli tanık ile bir büyükşehir belediye başkanı tutuklanıyorsa bu ülkede hiç kimsenin hukuk güvencesi yok demektir." ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'IN ADAYLIĞI...
Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna Poyraz, "Tek adamlığı tek adamlarla ile yıkamazsınız. Burada Türkiye'nin problemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisidir. Bugün siyaset kurumunun çözmesi gereken mesele Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni nasıl lağvedeceğim, ortadan kaldıracağımdır. İYİ Parti o gün geldiğinde kurulları ne karar verirse onu uygular." yanıtını verdi.

"ERDOĞAN'IN ÖNÜNÜ AÇIYORSUNUZ"
Erken seçim tartışmalarına değinen Poyraz, "Mevcut Anayasaya göre Erdoğan yeniden aday olamıyor. Aday olma şartı erken seçimdir. 31 Mart'tan bir gün sonra başlayan erken seçim nidalarıyla Erdoğan'ın yeniden aday olma imkanının önünü açıyorsunuz. İYİ Parti de şu kavganın peşinde; 'Biz Erdoğan'ın yeniden aday olmasını tahkim edecek hiçbir yapının içinde olmayacağız.' Bu konuda Erdoğan'ın da karar alma hakkı var; Meclisi feshediyor. Bunu uygulayabilir." dedi.

AKŞENER'İN ERDOĞAN'I ZİYARETİ
İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ile ilgili "Siyaseti bıraktıktan sonraki eylem ve faaliyetleri İYİ Parti'yi bağlamaz" diyerek yanıtladı.

"İSTİFALARLA ARINIYORUZ"
İYİ Parti'deki istifalara tepki gösteren Poyraz, "Bugün ayrılanların hepsi standart metin ile ya AK Parti'ye ya CHP'ye geçtiler. 'Gördüğüm lüzum üzere'yi partinin teşkilatına ve seçmene izah edemezsin. Hem gittiğin yer için büyük bir hata ve terbiyesizliktir hem de çıktığın yer için. Bu iki tarafa da hakarettir. İstifalarla arınıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan'dan Suriye'deki PKK varlığıyla ilgili yeni açıklama
Hakan Fidan'dan Suriye'deki PKK varlığıyla ilgili yeni açıklama
Kabine toplanıyor! Ana gündem İstanbul depremi
Kabine toplanıyor! Ana gündem İstanbul depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gidiyor
Marmara yine sallandı! Kandilli duyurdu! İşte büyüklüğü!
Marmara yine sallandı! Kandilli duyurdu! İşte büyüklüğü!
Avrasya Tüneli dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası alan ilk ulaştırma projesi oldu
Avrasya Tüneli dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası alan ilk ulaştırma projesi oldu
6.2'lik deprem sonrası kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum verileri paylaştı
6.2'lik deprem sonrası kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum verileri paylaştı
Tatil keyfi kabusa dönüşebilir sezona girerken sektör temsilcisi uyardı
Tatil keyfi kabusa dönüşebilir sezona girerken sektör temsilcisi uyardı
Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisine ilişkin paylaşım yaptı
Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisine ilişkin paylaşım yaptı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
AK Partili Efkan Ala'dan 27 Nisan e-muhtırası paylaşımı
AK Partili Efkan Ala'dan 27 Nisan e-muhtırası paylaşımı
NYT: Türkiye sessizlikten daha fazlasını hak ediyor
NYT: Türkiye sessizlikten daha fazlasını hak ediyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Hız ihlaline 2.1 milyon işlem!
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Hız ihlaline 2.1 milyon işlem!