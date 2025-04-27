BIST 9.433
DOLAR 38,41
EURO 43,76
ALTIN 4.100,03
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji'den 3 il için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Meteoroloji, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın bugünden öğle saatlerinden sonra başlayıp 3 gün boyunca süreceği bildirildi.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Bursa'nın batısında başlaması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 3 gün süreceği tahmin ediliyor.

Fırtınayla yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı
Sakarya'da kontrolden çıkan araç bariyerlere saplandı
Sakarya'da kontrolden çıkan araç bariyerlere saplandı
Muğla Yatağan'da 2 bin yıl öncesine ait girlandlı lahit bulundu
Muğla Yatağan'da 2 bin yıl öncesine ait girlandlı lahit bulundu
İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı 2 gün etkili olacak
İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı 2 gün etkili olacak
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, partisinin erken seçim kararını açıkladı
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, partisinin erken seçim kararını açıkladı
Hakan Fidan'dan Suriye'deki PKK varlığıyla ilgili yeni açıklama
Hakan Fidan'dan Suriye'deki PKK varlığıyla ilgili yeni açıklama
Kabine toplanıyor! Ana gündem İstanbul depremi
Kabine toplanıyor! Ana gündem İstanbul depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gidiyor
Marmara yine sallandı! Kandilli duyurdu! İşte büyüklüğü!
Marmara yine sallandı! Kandilli duyurdu! İşte büyüklüğü!
Avrasya Tüneli dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası alan ilk ulaştırma projesi oldu
Avrasya Tüneli dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası alan ilk ulaştırma projesi oldu
6.2'lik deprem sonrası kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum verileri paylaştı
6.2'lik deprem sonrası kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum verileri paylaştı
Tatil keyfi kabusa dönüşebilir sezona girerken sektör temsilcisi uyardı
Tatil keyfi kabusa dönüşebilir sezona girerken sektör temsilcisi uyardı