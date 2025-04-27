Meteoroloji'den 3 il için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Meteoroloji, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın bugünden öğle saatlerinden sonra başlayıp 3 gün boyunca süreceği bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Bursa'nın batısında başlaması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 3 gün süreceği tahmin ediliyor.

Fırtınayla yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.