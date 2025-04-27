BIST 9.433
DOLAR 38,41
EURO 43,76
ALTIN 4.100,03
HABER /  SPOR

Akyazı'daki gol düellosunda kazanan Trabzonspor!

Akyazı'daki gol düellosunda kazanan Trabzonspor!

Süper Lig'de Trabzonspor, Papara Park'ta ağırladığı Alanyaspor'u 4-3 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede Trabzonspor, Sikan'ın iki golüyle öne çıkarken, Banza'nın uzatmadaki golüyle farkı koruyarak haftayı 3 puanla kapattı.

Abone ol

Süper Lig'de haftanın heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yeni günün ilk karşılaşmasında Trabzonspor, Papara Park'ta ağırladığı konuğu Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti.

Maçta gol perdesini 7'nci dakikada Oleksandr Zubkov açtı. Bordo-Mavili ekipte Danilo Sikan 17'nci dakikada attığı golle durumu 2-0'a taşıdı.

Alanyaspor bu gollere 27'nci dakikada Sergio Cordova ile karşılık verdi. Uğurcan Çakır'ın hatasında topla buluşan Cordova, çalım sonrası Çakır'ı çaresiz bıraktı.

Sikan 38'inci dakikada kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Maç 3-1'lik Trabzonspor üstünlüğüyle devam ederken Alanyaspor Florent Hadergjonaj'ın penaltı golüyle durumu 3-2'ye getirdi.

İlk yarı bitti denirken Trabzonspor, Simon Banza'nın 5'inci uzatma dakikasında attığı golle soyunma odasına 4-2 önde giden taraf oldu.

İkinci yarıda iki ekip de etkili ataklara girerken, Alanyaspor Andraz Sporar ile durumu 4-3'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca Bordo-Mavililer hanesine son derece kritik bir 3 puan daha yazdırdı.

Trabzonspor önümüzdeki hafta Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Alanyaspor da evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İSKİ'ye yıkım kararı aldığı için operasyon yapıldı iddiasına DMM'den açıklama
İSKİ'ye yıkım kararı aldığı için operasyon yapıldı iddiasına DMM'den açıklama
JPMorgan 2025'in yıldız yatırım aracını açıkladı
JPMorgan 2025'in yıldız yatırım aracını açıkladı
Trabzonspor-Alanyaspor maçı canlı anlatım
Trabzonspor-Alanyaspor maçı canlı anlatım
AFAD yayınladı! İşte Türkiye'nin güncel deprem risk haritası
AFAD yayınladı! İşte Türkiye'nin güncel deprem risk haritası
Trabzonspor Barcelona final maçı kapalı gişe
Trabzonspor Barcelona final maçı kapalı gişe
AK Partili yönetici Murat Önder yaşamını yitirdi
AK Partili yönetici Murat Önder yaşamını yitirdi
Sarıyer açıklarında arızalı tekne paniği
Sarıyer açıklarında arızalı tekne paniği
Meteoroloji'den 3 il için 'kuvvetli fırtına' uyarısı
Meteoroloji'den 3 il için 'kuvvetli fırtına' uyarısı
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı
Sakarya'da kontrolden çıkan araç bariyerlere saplandı
Sakarya'da kontrolden çıkan araç bariyerlere saplandı
Muğla Yatağan'da 2 bin yıl öncesine ait girlandlı lahit bulundu
Muğla Yatağan'da 2 bin yıl öncesine ait girlandlı lahit bulundu
İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı 2 gün etkili olacak
İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı 2 gün etkili olacak