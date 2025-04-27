Akyazı'daki gol düellosunda kazanan Trabzonspor!

Süper Lig'de Trabzonspor, Papara Park'ta ağırladığı Alanyaspor'u 4-3 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede Trabzonspor, Sikan'ın iki golüyle öne çıkarken, Banza'nın uzatmadaki golüyle farkı koruyarak haftayı 3 puanla kapattı.

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Süper Lig'de haftanın heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yeni günün ilk karşılaşmasında Trabzonspor, Papara Park'ta ağırladığı konuğu Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti.

Maçta gol perdesini 7'nci dakikada Oleksandr Zubkov açtı. Bordo-Mavili ekipte Danilo Sikan 17'nci dakikada attığı golle durumu 2-0'a taşıdı.

Alanyaspor bu gollere 27'nci dakikada Sergio Cordova ile karşılık verdi. Uğurcan Çakır'ın hatasında topla buluşan Cordova, çalım sonrası Çakır'ı çaresiz bıraktı.

Sikan 38'inci dakikada kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Maç 3-1'lik Trabzonspor üstünlüğüyle devam ederken Alanyaspor Florent Hadergjonaj'ın penaltı golüyle durumu 3-2'ye getirdi.

İlk yarı bitti denirken Trabzonspor, Simon Banza'nın 5'inci uzatma dakikasında attığı golle soyunma odasına 4-2 önde giden taraf oldu.

İkinci yarıda iki ekip de etkili ataklara girerken, Alanyaspor Andraz Sporar ile durumu 4-3'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca Bordo-Mavililer hanesine son derece kritik bir 3 puan daha yazdırdı.

Trabzonspor önümüzdeki hafta Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Alanyaspor da evinde Kayserispor'u ağırlayacak.