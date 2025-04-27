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AK Partili yönetici Murat Önder yaşamını yitirdi

AK Partili yönetici Murat Önder yaşamını yitirdi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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  Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazası, AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları camiasını yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, Aydın-Denizli kara yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Murat Önder'in aracı savrularak takla attı ve su tahliye kanalına düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Murat Önder’e, UMKE ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan genç yönetici, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Önder’in ölüm haberi ailesi, partililer ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu. Genç yaşta hayatını kaybeden Önder’in vefatı, Aydın siyasi camiasında da büyük bir yasa sebep oldu.

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