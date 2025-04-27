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İSKİ'ye yıkım kararı aldığı için operasyon yapıldı iddiasına DMM'den açıklama

İSKİ'ye yıkım kararı aldığı için operasyon yapıldı iddiasına DMM'den açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İSKİ’nin, Kanal İstanbul güzergahında kalan Arnavutköy Sazlıbosna'daki TOKİ konutlarına yıkım kararı alması üzerine bu operasyon yapıldı" iddiası yalanlandı.

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İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "İSKİ’nin, Kanal İstanbul güzergahında kalan Arnavutköy Sazlıbosna'daki TOKİ konutlarına yıkım kararı alması üzerine bu operasyon yapıldı" iddiasına ilişkin bir açıklama geldi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamındaki ikinci dalga gözaltılarla ilgili, "İSKİ’nin, Kanal İstanbul güzergahında kalan Arnavutköy Sazlıbosna'daki TOKİ konutlarına yıkım kararı alması üzerine bu operasyon yapıldı" iddiası yalanlandı.

DMM'nin açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"26 Nisan'da (bugün) gerçekleştirilen gözaltılar, "İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması" kapsamında olup, yargı süreciyle ilgili kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklular hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam etmektedir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mart 2025 tarihinde eş zamanlı operasyonlarla 101 şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir. Devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26 Nisan 2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

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