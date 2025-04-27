AFAD yayınladı! İşte Türkiye'nin güncel deprem risk haritası

İçişleri Bakanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türkiye deprem risk haritasını güncelledi. Vatandaşlar, İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, yaşadıkları binanın ne kadar sağlam olduğunu ve depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, düşük, orta, yüksek ve çok riskli bölgeler nasıl öğrenilir? İşte güncel Türkiye deprem risk haritası…

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23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, yaşadıkları binaların ne kadar dayanıklı olduğunu araştırmaya başladı.

Bu kapsamda, AFAD Türkiye deprem tehlike haritası araştırılıyor. Yaşadığınız yapının depreme risk durumunu, https://tdth.afad.gov.tr adresinden öğrenmek mümkün. Peki, düşük, orta, yüksek ve çok riskli bölgeler nasıl öğrenilir? Yaşadığım bina depreme ne kadar dayanıklı, nasıl bakılır? İşte güncel AFAD Türkiye deprem risk haritası…

AFAD GÜNCEL TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI

AFAD’ın https://tdth.afad.gov.tr adresinden Türkiye’nin deprem risk haritasına erişmek mümkün. Adrese girildiğinde açılan sayfada e-Devlet bilgilerinizle sisteme giriş yapın. Daha sonra ana sayfanın sol üst köşesinde bulunan ‘Adres Sorgulama’ bölümünden il, ilçe ve mahalle bilgilerinizi girerek sorgulama yapabilirsiniz. Etkileşimli haritada herhangi bir mahalle veya sokakta arama yapan kullanıcılar bir sokağın risk görünümünün hemen yakındaki bir diğer sokaktan farklı olduğunu görecektir.

PGA 475 VE 0.320 G NE DEMEK?

PGA 475 katmanı, "Bu bölgede 475 yılda bir olacak büyüklükte bir depremde, yerin sallanması (ivmesi) ne kadar olur?" demektir. 475 yılda bir olan seyrek depremler genelde büyük ve ciddi sarsıntılar anlamına geliyor. Bu da uzmanların beklediği büyük İstanbul depremiyle uyumlu. Yani AFAD haritasındaki risk analizi 475 yılda bir olacak büyük bir deprem senaryosuna göre hesaplanmış oluyor.

Buradaki PGA ifadesi "maksimum yer ivmesi" demek. Söz konusu ifade beklenen deprem sırasında yerin en hızlı sallanacağı anı belirtiyor. "0.320 g" ise risk değerini belirtmek için kullanılıyor. Bu ifadedeki "g" harfi de yerçekimi (İngilizce gravity) için kullanılan bir ölçü birimi.

Değerlerin deprem riski açısından yorumlanışı ise şöyle:

0.1 g ve altı: Düşük riskli bölgeler

0.1 g – 0.3 g arası: Orta riskli bölgeler

0.3 g – 0.6 g arası: Yüksek riskli bölgeler

0.6 g üzeri: Çok yüksek riskli bölgeler

DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN İLLER HANGİLERİ?

AFAD’ın güncellediği haritaya göre; deprem riski en az olan iller arasında; Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin, Kırklareli, Edirne, Ankara, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman gibi iller ön plana çıkıyor.

DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK OLAN İLLER HANGİLERİ?

Ülkemizde birinci derece risk taşıyan iller ise şöyle:

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.