Sakarya'da feci kaza! Araç hurdaya döndü, araçtakiler ise...

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bariyerlere saplanan otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu ağır yaralanırken, itfaiye ekipleri yaralıları aracın tavanını keserek kurtardı ve hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım kısa süreliğine kontrollü sağlandı.Abone ol
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bariyerlere saplanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Karasu'dan Adapazarı istikametine seyreden S.A. idaresindeki 54 SD 570 plakalı otomobil, Söğütlü ilçesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada sürücü ile araçtaki S.G. otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaralıları otomobilin tavanını keserek bulundukları yerden çıkardı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yoldaki ulaşım kısa süreliğine kontrollü sağlandı, bariyerlere saplanan otomobil iş makineleriyle kaldırıldı.